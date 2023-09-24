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Safir 4. bölüm 3. fragmanı | "Sana bu pencereyi açık bırakırsan dayanamam, gelirim demiştim"

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Giriş: 24.09.2023 16:55
Güncelleme:24.09.2023 16:55
Safir 4. bölüm 3. fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Safir ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 4. bölüm 3. fragmanına, "Sana bu pencereyi açık bırakırsan dayanamam, gelirim demiştim" sözleri damga vuruyor.

Vural'ın evine baskın yapmasına çok sinirlenen Ömer, Vural'la ipleri kopartma noktasına gelir. Vural cephesinde gerginlik tırmanır. Okan işin içinden kendi başına çıkmak isterken her şeyin daha da sarpa sarmasına sebep olur. Ateş'in Feraye'yle evleneceğini öğrenen Gülfem bu evliliğe onay vermezken, Ömer bu evlilik olacak diye resti çeker. Bu arada Yaman, Feraye'yi her şeyi arkalarında bırakıp gitmek için ikna etmeye çabalar. Feraye tüm olanlardan sonra aşkına yenik düşecek midir?

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Safir 4. bölüm 3. fragmanı | Dayanamam, gelirim demiştim
Safir 4. bölüm 3. fragmanı | "Dayanamam, gelirim demiştim"
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“Bir gün değil, bir an bile mutlu olmayacaksın!”
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"Sonsuza kadar benimsin, bunu sakın unutma!"
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