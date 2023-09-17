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Safir 3. bölüm 2. fragmanı | "Sonsuza kadar benimsin, bunu sakın unutma!"

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Giriş: 17.09.2023 17:16
Güncelleme:17.09.2023 17:16
Safir 3. bölüm 2. fragmanı izle! Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 3. bölüm 2. fragmanına, "Sonsuza kadar benimsin, bunu sakın unutma!" sözleri damga vuruyor.

Ateş'le Feraye'nin evleneceğini düşünen Yaman her şeyi yakıp yıkmaya hazırdır. Bu arada Feraye ise Kapadokya'dan kaçmak için başka çıkış yolları ararken Cemile kendi menfaati için ona yardımcı olur. Muhsin'in onayı alınır, Feraye İstanbul'a gidecektir. Ama hiçbir şey planlanan gibi gitmez. Gülfem ise Aleyna'yı kendi tarafına çekmek, Cemile'yi kendi silahıyla vurmak için kolları sıvar. Yaman'a bir türlü yaklaşamayan Aleyna ise ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Vural'ın ise oğlu Bora'nın intikamını almak için kollarını sıvadığında ortaya çıkan şok gelişme herkes için beklenmedik bir duruma yol açacaktır.

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