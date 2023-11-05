Safir 10. bölüm 3. fragmanı | "Ben nerede hata yaptım?”

Safir 10. bölüm 3. fragmanı izle! Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 10. bölüm 3. fragmanına, "Ben nerede hata yaptım?” sözleri damga vuruyor.

Feraye'nin hamile olduğunu öğrenen Yaman bebeğin kendisinden olduğunu öğrenecek midir? Öte tarafta Aleyna, Yaman'ın kendisine olan ilgisiz tavırlarına artık tahammül edemez noktaya gelir. Öyle ki Yaman'ın hayatında başka bir kadın olduğundan şüphelenir. Cemile'nin de yönlendirmesiyle Yaman'dan hamile kalmayı aklına koyar ama Yaman'a yaklaştığında Yaman tarafından reddedilir. Aleyna bebek sahibi olmak fikrinden vazgeçecek midir? Ateş cephesinde ise dengeler değişmektedir. Feraye'ye ve bebeğine sahip çıkmak adına bu yola girmiş olan Ateş an be an Feraye'ye doğru çekilmektedir. Okan ise abisinden gizli Sarp'la anlaşma yapar. Vural'dan kurtulmak için karakola gidip teslim olacaktır. Ateş'e kurduğu ikinci kumpası da başarısız olan Vural ise üst üste benzer durumlar yaşanmasından dolayı şüpheye düşer. Vural'ın şüphesi onu kendisine ihanet eden Bekir ve Sarp'a götürecek midir?