02 Eylül 2023, Cumartesi
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Safir 1. bölüm 2. fragmanı | “Nasıl kıydın bana?”
4 Eylül Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak olan Safir'in 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 1. bölüm 2. fragmanına, “Nasıl kıydın bana?” sözleri damga vurdu.
Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler. Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir. Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını alt üst edecektir.