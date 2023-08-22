22 Ağustos 2023, Salı
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atv’nin yeni dizisi Safir'in ikinci fragman yayınlandı! Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' yakında atv’de!
atv'nin yeni dizisi Safir'in 2. tanıtımı yayınlandı. Çekimleri Kapadokya'da devam eden Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy Ailesi'nin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor. Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' yakında atv’de!