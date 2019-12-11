Yurt demek, aşk demektir! | Kuruluş Osman yeni bölüm

Yurt demek, aşk demektir! Osman Bey ve Bamsı vatan aşkından konuşuyor! | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 4. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 4. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.