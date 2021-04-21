Yarhisar Tekfuru’nun zulmünden kaçanlar Osman Bey’in adaletine sığındı

Kuruluş Osman’ın 55’inci bölümünde, Togay’ın talep ettiği vergiyi toplayabilmek için halkına zulmeden tekfurun baskısından kaçan Yarhisar halkı, Osman Bey’in adaletine güvenerek Kayı Obası’na sığındı.

Sığınmacılar obanın kapısına gelerek nöbetçilere "Osman Bey'i görmek isteriz. Barışla geldik. Adaletine, merhametine sığınmaya geldik" dedi. Yarhisar ahalisini Göktuğ karşıladı ve derhal Osman Bey'e haber verildi.

Osman Bey, sığınmcıların sözcü seçtiği iki kişiyi otağına kabul etti. Sözcüler "Beyim senin adaletli olduğunu duyduk. Kalkıp ondan geldik" derken, Osman Bey "Mesele nedir" diye sordu. Sığınmacılar "Yarhisar tekfurunun zulmünden kaçıp sana geldik Osman Bey. Selçuklu'ya, Moğollara vermek için topladıkları vergi belimizi büktü. Bizi onlara teslim etme Osman bey! Bize topraklarında yer ver. Sana sadakatle hizmet ederiz" sözleriyle derdini anlattı. Osman Bey bu sözler üzerine Göktuğ'a "Gelenler için obanın müsait bir yerine çadırlar kurulsun. Misafirlerimiz ağırlansın" emrini verdi. Sığınmacılar "Tanrı seni korusun Osman Bey! Bize sahip çıkacağını biliyorduk" diyerek sevinçle otağdan çıktı.

Osman Bey, "Misafirlerimizin her ihtiyacını karşılayın. Lakin gözünüz de üzerlerinde olsun. Mazlumların arasına hainler karışmış olabilir" diyerek Göktuğ'u uyarırken, Savcı Bey "Bu işin içinden başka bir iş çıkmasın Osman Bey! Nikola'nın yeni bir oyunu olmasın" diyerek endişelerini dile getirdi.

Osman Bey'in "Nikola bir oyun peşindeyse de biz bu vaziyeti lehimize çevirebiliriz ağabey. Tedbirimizi alırsak gücümüzü ortaya koymuş, tekfurların birliğini de bozmuş oluruz. Düşün ağabey! Kayıların adaletini ve hoşgörüsünü gösteririz. İslam'ın kardeşlik tebliğiyle karşımızdaki haçlı ittifakını parçalarız" sözleri herkesin takdirini topladı.

Gündüz Bey "O vakit tekfurların adaletsizliğinden yakınan diğer gayrimüslimler de tekfurlara isyan bayrağını çekip bize sığınabilirler" derken, Savcı Bey "Gayrimüslimler düşündüğün gibi bize sığınmaya devam ederse daha çok toprağa ihtiyacımız olur Osman Bey" dedi.

Osman Bey'ın cevabı ise "O vakit daha çok gaza edeceğiz demektir!" oldu.