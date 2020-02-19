Ya şehadet, ya hürriyet! | Kuruluş Osman 11. bölüm

Ya şehadet, ya hürriyet! Balgay ile Osman Bey karşı karşıya! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 11. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 11. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.