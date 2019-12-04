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04.12.2019

Türklerin yeni Hakanı! | Kuruluş Osman son bölüm

Türklerin yeni Hakanı! Bala Hatun ve Şeyh Edebalı konuşuyor! | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 3. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 3. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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