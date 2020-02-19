Söğüt'ü onlara mezar eyleyeceğiz! | Kuruluş Osman 11. bölüm

Osman Bey, Konur Alp'i kurtarmak için harekete geçiyor! Söğüt'ü onlara mezar eyleyeceğiz! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 11. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 11. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.