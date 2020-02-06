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06.02.2020

Sofia’nın planları suya düştü! Büyük karşılaşmada, büyük şok yaşandı! | Kuruluş Osman son bölüm

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 9. bölümüyle ekranlara geldi. Kuruluş Osman yeni bölümünde, Salvador’un ilk samimiyet sınavını verdiği sahnede Osman Bey ve Alişar Bey karşı karşıya geldi. İşte Kuruluş Osman 9. bölüme damga vuran sahne!

Salvador'un ilk samimiyet sınavını verdiği sahnede Osman Bey ve Alişar Bey karşı karşıya geldi. Salvador öyle bir şey söyledi ki, Sofia ve babası Yannis'in tüm planlarını bozdu. Alişar da duydukları karşısında neye uğradığını şaşırdı. Alişar Bey'i Sofia kışkırtmış, Osman Bey'i tutuklatmıştı. Alişar Bey Osman Bey için mahkeme kuracaktı ki, Sofia'nın planları yolunda gitmedi. Alplerin desteğiyle kurtulan Osman Bey, yeni Müslüman olan Salvador'u da yanına alarak, Alişar Bey'in konağına geldi. Osman Bey'in askerlerinin elinden kurtulup, konağına baskın yapması, Alişar Bey'in ilk etapta hoşuna gitmedi. Osman Bey de Sofia'yı konakta görmekten memnun değildi. Bütün silahlar Osman Bey'e doğrultuldu. Osman Bey'in ağzından dökülen "Adaletine itimat edip geldim Alişar Bey, adaletine teslim oldum" sözleri Alişar Bey'i yumuşattı ve silahları indirtti. Böylece İlk mahkeme konağın avlusunda kendiliğinden kurulmuş oldu. Bu durum Sofia'nın hoşuna gitmeyecekti.

Salvador Müslüman olduktan sonraki ilk samimiyet sınavını işte burada verdi. Şahitliği ile Yenipazar baskınını Sofia ve Babası Yannis'in emriyle yaptıklarını bir bir anlattı. Sözlerine delil olarak da altınları sakladıkları yeri söyledi. Sofia panikledi çünkü zor duruma düşmüştü. Konaktan kaçmak için harekete geçse de Alişar Bey onu kolundan çekip durdurdu. Askerlerine saldırı emri veren Sofia, iki Selçuklu askerini biçtikten sonra, Osman Bey'e de saldırdı. Yaptığı hamleyle Sofia'nın kılıcını havuza düşüren Osman Bey, attığı sert tokatla da onu yere serdi ve kılıcını Sofia'nın boğazına dayadı. Salvador'un konuşmasıyla bütün oyunları ortaya çıkan Sofia'nın kaderi artık Osman Bey'in elindeydi. Baskında en büyük zanlı artık Sofia'ydı. Osman Bey'den ve Alişar Bey'in mahkemesinde yargılanmaktan kurtulamayacaktı.

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