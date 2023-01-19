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Şeyh Edebali’den Osman Bey ve Turgut Bey’e dostluk ve kardeşlik nasihati!

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Giriş: 19.01.2023 01:04
Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 113’üncü Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Şeyh Edebalı’nın, Osman Bey ve Turgut Bey’e verdiği dostluk ve kardeşlik nasihati bölüme damga vurdu.
Şeyh Edebali’den dostluk ve kardeşlik nasihati!
Şeyh Edebali’den dostluk ve kardeşlik nasihati!
Sana vereceğim tek şey ölüm olacak!
"Sana vereceğim tek şey ölüm olacak!"
“Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!”
“Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!”
Osman Bey cezasını kesti
Osman Bey cezasını kesti
Kuruluş Osman’a damga vurdu
Kuruluş Osman'a damga vurdu
Kuruluş Osman 112. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 112. bölüm fragmanı
Nice azlar nice çoklara galip geldi
"Nice azlar nice çoklara galip geldi"
“Baş veririz, can veririz ama asla teslim olmayız!”
“Baş veririz, can veririz ama asla teslim olmayız!”
“Hiç beklemedikleri anda, beklemedikleri yerden saldıracağız!”
“Hiç beklemedikleri anda, beklemedikleri yerden saldıracağız!”
Kuruluş Osman 110. bölüm 2. fragmanı
Kuruluş Osman 110. bölüm 2. fragmanı
“Ben zalimlerin kabusu, Osman Bey’im!”
“Ben zalimlerin kabusu, Osman Bey’im!”
Osman Bey, Sultan Aleaddin’in karşısında
Osman Bey, Sultan Aleaddin'in karşısında
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