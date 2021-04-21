Şeyh Edebalı, Osman Bey'in zaferini böyle kutladı

Kuruluş Osman’ın 55’inci bölümünde, Osman Bey, Bizans karşısında kazandığı zaferin ardından Şeyh Edebalı ve Umur Bey’i obaya davet etti. İşte Kuruluş Osman'da ilgiyle izlenen o sahne...

Bey otağındaki yemekte Osman Bey, Şeyh Edebalı, Umur Bey, Bala ve Malhun hatunlar ile Kumral Abdal bir araya geldi. Şeyh Edebalı yemek duasını "Allah'ım sen bize haramsız rızık, riyasız amel ve şüphesiz bir iman nasip eyle. Sen bu sofranın başında toplanan mümin ve mümine kullarının kalplerini birbirlerine daha da yaklaştır ve bu beraberliğimizi daim kıl inşallah" sözleriyle yaptıktan sonra "Cenab-ı Hakk'ın zafer müjdesine nail olduğumuz için şükürler olsun Osman Bey'im! Gaza pusatın daim keskin olsun" sözleriyle Osman Bey'in zaferini kutladı.

Şeyh Edebalı'nın "Siz böyle omuz omza verip İslam düşmanlarına karşı yek vücut olduğunuz müddetçe, Müslümanlar keferenin fenalıklarından emniyet içinde olacaktır" sözlerine Umur Bey "Şeyhim merak buyurmayasınız. Gayrı pusatlarımız din düşmanlarına karşı kınından çekilmiştir. Lakin Osman Bey'imiz yardımına gelen alplarımızı kendi alp başının emrine verdiği müddetçe bu mesele gururumuza dokunacaktır" şeklinde karşılık vererek Osman Bey'e kırgınlığını dile getirdi.

Osman Bey bu imayı fark etmemiş gibi yaparak "Maşallah iyi ceng ettiler. Hele Malhun Hatun zaferimizi kolayladı" dedi ve Malhun Hatun'un savaşçılığını övdü. Osman Bey "Söğüt'te yediği darbeden sonra Nikola'nın belini doğrultması zaman alacaktır. Yine de tedbirli olmak lazımdır. Togay da dönmüştür. Siz de tedbirlerinizi çoğaltın Umur Bey. O yılanın ne vakit nereden saldıracağı belli olmaz. Tek başınıza karşı koymayın. Bize haber edin. Gardaşlarımızın yardımına koşmayı cana minnet biliriz" deyince Malhun Hatun "Sizin de ne vakit ihtiyacınız olursa hazırız" diyerek ittifakı pekiştirdi. Osman Bey ve Malhun Hatun arasındaki bu güven ilişkisi Umur Bey ve Bala Hatun'un dikkatinden kaçmadı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 55'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.