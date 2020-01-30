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30.01.2020

Osman'ın planı ne? Bala Hatun'u kaçırdı mı?

Kuruluş Osman 8. bölümde Osman Bey'in Bala Hatun'u kaçırma planı dikkat çekti. Edebalı'nın Bala Hatun'u kendisine vermemesi üzerine Bala Hatun'u kaçırma planı gündeme geldi. Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Diziden özel sahneler ve fragmanlar ahaber.com.tr sayfalarından izlenebiliyor. İşte, Kuruluş Osman dizisinden en özel sahneler!

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