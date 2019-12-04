Osman ve Edebalı buluşması! | Kuruluş Osman yeni bölüm

Osman ve Edebalı buluşması! "Hazineyi sizden çalanlar karanlık ve büyük bir güç Edebalı!" | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 3. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 3. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.