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25.12.2019

Osman ile Salvador karşı karşıya! | Kuruluş Osman son bölüm

Osman Bey pusuya düşüyor! Osman ile Salvador karşı karşıya! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 6. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 6. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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