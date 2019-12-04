Osman, Dündar Bey’den cenk kararı istiyor! | Kuruluş Osman yeni bölüm

Cenk etmenin vakti gelmiştir! Osman, Dündar Bey’den cenk kararı istiyor! | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 3. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 3. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.