Osman Bey'in gafil avladığı Nikola öldü mü?

ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, bir Çarşamba akşamına daha damga vurdu. Nikola'yı kalede gafil avlayan Osman Bey, düşmanın elinden kurtularak hamlesini yaptı. Osman Bey'in bıçakladığı Nikola kanlar içinde yere yığıldı.

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in Nikola'yı bıçaklaması izleyiciyi ekran başına kilitledi.

OSMAN BEY MUHAFIZLARLA NIKOLA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Osman Bey elindeki bıçağı saklamayı başararak planını devreye soktu. Osman Bey, kendisini Nikola'ya götüren muhafızların arasında dikkat çekmeden ellerini bağlayan ipi kesti.

Nikola'nın karşısına çıkarılan Osman Bey, tüm hakaret ve küçük düşürmelere doğru anı beklemek için göz yumdu.

"BİZİ YENİLMEZ YAPAN BUDUR"

Osman Bey, kendisine "Osman farkında mısın bilmiyorum ama biraz sonra öleceksin" diyen Nikola'ya "Bize böyle yaşamayı öğrettiler, az sonra ölecekmiş gibi." cevabını verdi.

Osman Bey, "Türkler hakkında çok şey öğrendim. Hepsini toplasan Osman, bir tane kitap eder." diyen Nikola'ya, "Bilene cümle alemi bir araya getirsen tek bir kitap eder. Bize "oku" denilmiştir. Bu yüzden oklarımızın hedefi bile tektir. Zikrimiz, fikrimiz tektir. Bizi yenilmez yapan da işte budur. Ölümü şehadet belleyenler yenilmez, Bizim yolumuz zafer, adımız Muzaffer'dir." diyerek cevap verdi.

Nikola ise alaycı bir tavırla, "Ama yenildin Osman kaleye böyle gelip ne yapacağını zannediyorsun?" dedi.

NIKOLA ÖLDÜ MÜ?

Osman Bey, Nikola'nın arkasını döndüğü sırada ipleri koparmayı başardı ve "İşte bu" diyerek harekete geçti. Osman Bey, Nikola'yı önce karnından ardından da göğsünden bıçakladı.

Muhafızları da alt etmeyi başaran Osman Bey, kimse gelmeden kayıplara karıştı.

Osman Bey tarafından yaralanan Nikola'nın, ölmediği ortaya çıktı.

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