Osman Bey'i kafesli çadıra atın! | Kuruluş Osman yeni bölüm

Zöhre Hatun, Osman Bey'i öldürmeye çalışıyor! Osman Bey'i kafesli çadıra atın! | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 4. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 4. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.