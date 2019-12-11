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11.12.2019

Osman Bey zor durumda! | Kuruluş Osman 4. bölüm

Osman Bey, Yeni Pazar'a saldırı olduğunu öğreniyor! Osman Bey zor durumda! | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 4. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 4. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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