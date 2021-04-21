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Osman Bey Nikola'yı böyle bozguna uğrattı! “Yolumuz zafer adımız muzafferdir”

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Giriş: 21.04.2021 21:54
Güncelleme:21.04.2021 21:55
Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 55’inci bölümünde, Nikola’nın Söğüt’e baskın planını bozan Osman Bey, savaş meydanında Bizans kuvvetlerini bozguna uğrattı. İşte Kuruluş Osman'da nefes kesen o sahne...

Söğüt'ü ele geçirmek için Papa'nın ajanlarının kazdığı tünelleri kullanarak baskın yapmak isteyen Nikola, Osman Bey ve alplerini karşısında bulunca şaşkına döndü. Osman Bey kurduğu strateji ile Gündüz Bey ve Malhun Hatun'a Bizans birliklerini çembere alma görevi verdi. Osman Bey, Nikola'ya cepheden taaruz ederken, Gündüz Bey ve Malhun Hatun da alpleri ile birlikte kuşatma harekatına girişti.

Malhun Hatun'un savaşa katıldığını gördüğünde büyük hayal kırıklığı yaşayan Nikola, canını kurtarma derdine düştü. Kalonoz ise kahramanca savaşan Malhun Hatun'a hamle yaptı. Osman Bey son anda yetişerek Malhun Hatun'u kurtarırken, "Gel hele Kalonoz! Gel hele! Bakalım ağabeyin kadar dişli misin görelim" diyerek Kalonoz'a meydan okudu.

Osman Bey, teke tek kapışmada Kalonoz'u perişan ederken; Söğüt'te tünellerin patladığını ve askerlerinin öldüğünü öğrenen Nikola, ricat bayrağını çekmek zorunda kaldı. Birliklerin çekildiğini gören Kalonoz, Bizans askerlerinin yardımıyla canını kurtardı.

Bizans birlikleri panik içinde kaçarken, Osman Bey zaferi "Oyun bozuldu; kefere kendi kanında boğuldu. Yıkmaya geldikleri Söğüt onlara mezar oldu. Gayretimiz artmakta, zafer naralarımız düşman kalelerini sarsmaktadır. Gayrı din İslam, devlet Türk'ün oluncaya dek, yolumuz zafer adımız muzafferdir" sözleriyle kutladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 55'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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