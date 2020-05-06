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Osman Bey, Kuruluş Osman dizisinin 20. bölümünde Aygül'e tüm hakikatleri açıkladı

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06.05.2020
Kuruluş Osman'ın 20. bölümünde Osman Bey ile Aygül arasındaki konuşma diziye damga vurdu. Osman Bey, "Hakikat ile yüzleşmeye cesaretin var mıdır?" diyerek Aygül'e gerçekleri açıkladı. İşte ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'a damga vuran o sahne...

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 20'inci bölümünde Osman Bey, Dündar ve Alişar'la ilgili tüm gerçekleri Aygül'e anlattı.

Dündar, Zöhre ve Aygül, Alişar'ın konağına giderken Osman Bey ve alpleri tarafından alıkonuldu. Osman Bey, Dündar'a geçmiş günahlarının bedelini ödeyeceğini söylerken, Aygül'e ise tüm gerçekleri anlattı. Osman Bey, "Aygül… Sana o niyetle bakmadım deyu beni yaban belleme… Sevdana karşılık vermedim deyu bana kin gütme… İçinde harladığın bu öfke ataşı istikbalini yakacak… Alişar senin uzaktan gördüğün gibi yiğit bi adam değildir. Seni kullanmak ister… Ben, buna mani olmak dilerim…" sözleriyle Aygül'ü teskin etti.

Osman Bey'in "Emmim bunca hatasına rağmen, benim kanımdır canımdır. İçine düştüğü gafletten onu uyandırmak isterim. Alişar'la emmimi yüzleştirmek isterim… Bunu da ancak senin yardımınla yapabilirim. Hakikatle yüzleşmeye gücün var mı?" sözlerine Aygül'e planını açıkladı.

Aygül, Osman Bey'in planına iştirak edecek mi? Dündar, Zöhre alplerin elinden kurtulabilecek mi? Alişar, Osman Bey'in düğün konvoyunu alıkoyduğunu öğrenince ne yapacak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 20'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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