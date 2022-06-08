Osman Bey kurduğu oyunla Moğol komutanı Cebe’yi böyle yakaladı!

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 97’nci bölümünde Osman Bey, Moğol Komutanı Cebe ve Romanos’un kurduğu tuzaktan kurduğu oyunla kurtulur. Kurduğu tuzağa düşen Cebe, Osman Bey’in eline geçer.

Kuruluş Osman'ın 97'nci bölümünde Osman Bey, çarmıha gerilmiş Romanos'un karşısındadır. Cebe biraz geride durmaktadır. Konur, Boran, Cerkutay temkinlidir. Osman Bey, nefretle Romanos'u süzerken, Cebe'nin işaretiyle nökerler saldırmak için hazırlanırlar. Nökerler yaylarını yavaş yavaş ellerine alırlar. Osman Bey, kılıcını kızdırarak Romanos'a yaklaşır. Cebe kılıcını çekerek "Osman Bey! Bugün sınanacak olan senin dirayetindir! Nökerler!" diye saldırı emrini verir. Cebe, Romanos'un ellerini çözer. Eline baltasını alan Romanos "Şimdi konuş Osman Bey!" diye meydan okur. Romanos'un meydan okumasını tebessümle karşılayan Osman Bey'in, "Ben çakal inindeki kurdum Romanos!" sözlerinin ardından, nöker kılığındaki alplar okları salarlar. Oklar nökerlere saplanır. Osman Bey, kızgın kılıcıyla Romanos'un boğazında iz bırakır. Osman Bey, boğazının yanmasının acısıyla yere düşen Romanos'un üzerine gider, pusatını kaldırır. Romanos'a öldürücü darbeyi vuracaktır ki İshak'ın ona saldırması ile Romanos kaçmak için fırsat kazanır. İshak'ın arkasındaki askerler de Osman Bey'e hücum eder. Alplar ise nökerleri biçerler. Cerkutay ve Cebe savaşırken çevresine göz gezdiren Cebe, nökerlerinin yenildiğini ve sonunun geldiğini fark eder. Cerkutay'ın bir hamlesinden yerde takla atarak sıyrılır. Yerden bir avuç kum alır. Kumu Cerkutay'ın yüzüne atar. Geriye dönüp koşarak kaçmak ister. O sırada Osman Bey'in göğsüne çarpar. Osman Bey bir tokadı ile Cebe'yi yere yığarak yakalar.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 97'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.