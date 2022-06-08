08 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kuruluş Osman Videoları Osman Bey kurduğu oyunla Moğol komutanı Cebe’yi böyle yakaladı!

Osman Bey kurduğu oyunla Moğol komutanı Cebe’yi böyle yakaladı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2022 21:23
Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 97’nci bölümünde Osman Bey, Moğol Komutanı Cebe ve Romanos’un kurduğu tuzaktan kurduğu oyunla kurtulur. Kurduğu tuzağa düşen Cebe, Osman Bey’in eline geçer.

Kuruluş Osman'ın 97'nci bölümünde Osman Bey, çarmıha gerilmiş Romanos'un karşısındadır. Cebe biraz geride durmaktadır. Konur, Boran, Cerkutay temkinlidir. Osman Bey, nefretle Romanos'u süzerken, Cebe'nin işaretiyle nökerler saldırmak için hazırlanırlar. Nökerler yaylarını yavaş yavaş ellerine alırlar. Osman Bey, kılıcını kızdırarak Romanos'a yaklaşır. Cebe kılıcını çekerek "Osman Bey! Bugün sınanacak olan senin dirayetindir! Nökerler!" diye saldırı emrini verir. Cebe, Romanos'un ellerini çözer. Eline baltasını alan Romanos "Şimdi konuş Osman Bey!" diye meydan okur. Romanos'un meydan okumasını tebessümle karşılayan Osman Bey'in, "Ben çakal inindeki kurdum Romanos!" sözlerinin ardından, nöker kılığındaki alplar okları salarlar. Oklar nökerlere saplanır. Osman Bey, kızgın kılıcıyla Romanos'un boğazında iz bırakır. Osman Bey, boğazının yanmasının acısıyla yere düşen Romanos'un üzerine gider, pusatını kaldırır. Romanos'a öldürücü darbeyi vuracaktır ki İshak'ın ona saldırması ile Romanos kaçmak için fırsat kazanır. İshak'ın arkasındaki askerler de Osman Bey'e hücum eder. Alplar ise nökerleri biçerler. Cerkutay ve Cebe savaşırken çevresine göz gezdiren Cebe, nökerlerinin yenildiğini ve sonunun geldiğini fark eder. Cerkutay'ın bir hamlesinden yerde takla atarak sıyrılır. Yerden bir avuç kum alır. Kumu Cerkutay'ın yüzüne atar. Geriye dönüp koşarak kaçmak ister. O sırada Osman Bey'in göğsüne çarpar. Osman Bey bir tokadı ile Cebe'yi yere yığarak yakalar.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 97'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Osman Bey kurduğu oyunla Moğol komutanı Cebe’yi böyle yakaladı!
Osman Bey kurduğu oyunla Moğol komutanı Cebe’yi böyle yakaladı!
Kuruluş Osman 97. bölüm 2. fragmanı | Yenişehir’e İslam’ın sancağını dikeceğiz!
Kuruluş Osman 97. bölüm 2. fragmanı | "Yenişehir’e İslam’ın sancağını dikeceğiz!"
Bunu yapan bir kişi daha var! O da Barkın!
"Bunu yapan bir kişi daha var! O da Barkın!"
Kuruluş Osman 96. bölüm yeni fragmanı
Kuruluş Osman 96. bölüm yeni fragmanı
Atılacak tek bir okumuz var; Yenişehir...
"Atılacak tek bir okumuz var; Yenişehir..."
“Gayrı hedefimiz Bursa’dır”
“Gayrı hedefimiz Bursa’dır”
Kuruluş Osman 94. bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 94. bölüm fragmanı yayınlandı
Bizler İnegöl’ün surlarına ebed müddet bir devlet için geldik!
"Bizler İnegöl’ün surlarına ebed müddet bir devlet için geldik!"
Kuruluş Osman’da büyük cenk!
Kuruluş Osman'da büyük cenk!
Kuruluş Osman 92. bölüm 2. fragmanı
Kuruluş Osman 92. bölüm 2. fragmanı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Osman Bey Bilecik Kalesi’ni fethetti
Osman Bey Bilecik Kalesi’ni fethetti
Daha Fazla Video Göster