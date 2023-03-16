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Osman Bey İnegöl’ü fethetti! Olof’un cezası kesildi! Öktem Bey şehit oldu

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Giriş: 16.03.2023 00:11
Güncelleme:16.03.2023 00:18
'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 118. bölümünde; Osman Bey, Nayman'a tuzak kurarak İsmihan Sultan'ı yanına çekti. Osman Bey; İsmihan Sultan'ın, Bacıyanların ve Alplerinin desteğiyle İnegöl'ü fethetti. İnegöl'ün fethinde Olof'un cezası kesilirken, Nayman ise Öktem Bey'i şehit etti. Osman Bey'in “Sadık kaldığımız tek bir düstur vardır! Zalime merhamet, mazluma ihanettir!” sözleri güne damgasını vuran sözleri oldu. İşte o anlar...
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