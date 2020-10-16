Derviş, Osman Bey'i düşmanın tuzağından yaralı olarak kurtarır. Osman Bey'i korumak için mağaraya götüren dervişin sözleri Kuruluş Osman dizisine damga vurdu.

Kuruluş Osman dizisi 29. bölümü ile bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey düşmanın tuzağından dervişin yardımıyla kurtuldu.

"CAN SENİN Mİ Kİ BORCUN OLSUN?"

Rüyasından uyanan Osman Bey karşısında dervişi görür. Osman Bey için yiyecek hazırlayan derviş, "Sırtımızı dağa verdik bey oğlu, gazi olmasak da tedbir almasını biliriz." ifadeleriyle söze girer.

Osman Bey ise "Sana bir can borcum var." diyerek karşılık verir. Derviş'in "Can senin mi ki borcun olsun." sözü dizinin sahnesinde damga vurur.

"NE VARSA AŞIKLARDA VAR"

Derviş, Kendisini nereden tanıdığını soran Osman Bey'e "Seni de bilmezsek bu gözler bu kulaklar küsmez mi bize." ifadeleriyle cevap verdi.

Obasını ve babasının durumunu merak eden Osman Bey kalkıp gitmek ister ancak derviş izin vermez.

Derviş, "Babamı tuzağa düşürmüş olabilirler. Obayı basmış olabilirler." diyen Osman Bey'e "Obayı da basacaklardır, tuzağa da çekeceklerdir. Şeytan bu, mesleğini icra edecektir. Obada yiğit varsa şeytana diz çöktürecekdir. Sen tasa etmeyesin, hele bir güçlen." der.

Kuruluş Osman'ın Türkiye gündemine oturan bir diğer konuşmasında ise derviş, yarasını soran Osman Bey'e, "Mecnun'un ki daha derindi." diyerek karşılık verir.

Osman Bey ise "Mecnun'a sorarım. Onu kabilelerin elinden ben kurtardım." der.

Osman Bey'e gülümseyerek cevap veren derviş, "Doğrudur sen de aşık adamsın. ne varsa aşıklarda vardır. Aşksız kalp, misali taşa benzer." sözleriyle cevap verir.