Osman Bey, Balgay'ın elinden kurtuluyor! | Kuruluş Osman yeni bölüm

Balgay, Osman Bey'den Edebalı'yı istiyor. Osman Bey, Balgay'ın elinden kurtuluyor! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 11. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 11. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.