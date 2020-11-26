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Nikola'da Savcı Bey ve Dündar Bey'e alçak saldırı

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Giriş: 26.11.2020 00:04
Savcı ve Dündar Bey, Nikola'nın eline düştü. Osman Bey'in saldırısından sağ kurtulan Nikola, küçük düşürücü oyunuyla Savcı Bey ve Dündar Bey'e saldırdı.

Nikola, Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey ve amcası Dündar Bey'i yakaladı. Klesinde Osman Bey'den darbe yiyen Nikola, ağabeyi ve amcasına alçakça saldırdı.

ÖNCE SANDALYEYE BAĞLADI...

Savcı Bey ve Dündar Bey için küçük düşürücü bir oyun tezgahlayan Nikola, önce sandalyeye bağladı. Nikola, sandalyeye bağladığı Savcı Bey ve Dündar Bey'in yüzünü hekele buladı.

Dündar Bey'in "Bunun hesabını senden soracağız" sözleri dikkat çekti.

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