Kuruluş Osman'ın 25. bölümüne damga vuran sözler: Türk'ün mezar taşının olduğu yer bizim vatanımızdır!

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni ATV dizisi Kuruluş Osman bir kez daha gündeme oturdu. Kuruluş Osman'da Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit oyunculuğuyla dikkat çekti. Kuruluş Osman'ın 25. bölümündeki "Türk'ün mezar taşının olduğu yer bizim vatanımızdır!" sözleri sosyal medyayı salladı.