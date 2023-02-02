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Kuruluş Osman'da Osman Bey'den nasihat: Yıkılmak bize haramdır! Yeise düşmek yok

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Giriş: 02.02.2023 00:37
atv dizisi ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 115. bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, İsmihan Sultan’ın talimatıyla Esma tarafından zehirlenerek felç olan Orhan Bey’in durumu Kayı Obası’nda herkesi üzdü. Zor günler geçiren ve bir daha toparlanamayacağını düşünen Orhan Bey’e babası Osman Bey ve Kayı Obası destek oldu. Osman Bey, Orhan Bey’in “Ne elim, ne ayağım tutar… Gayrı pusat tutamayacağım ben baba! Ben öldüm! Bu yatak da mezarımdır.” sözlerine “Yeise düşmek yok!” şeklinde yanıt verdi.
Yeise düşmek yok
"Yeise düşmek yok"
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