02 Şubat 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kuruluş Osman'da Osman Bey'den nasihat: Yıkılmak bize haramdır! Yeise düşmek yok
atv dizisi ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 115. bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, İsmihan Sultan’ın talimatıyla Esma tarafından zehirlenerek felç olan Orhan Bey’in durumu Kayı Obası’nda herkesi üzdü. Zor günler geçiren ve bir daha toparlanamayacağını düşünen Orhan Bey’e babası Osman Bey ve Kayı Obası destek oldu. Osman Bey, Orhan Bey’in “Ne elim, ne ayağım tutar… Gayrı pusat tutamayacağım ben baba! Ben öldüm! Bu yatak da mezarımdır.” sözlerine “Yeise düşmek yok!” şeklinde yanıt verdi.