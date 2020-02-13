Kuruluş Osman'da Osman Bey bayrağa uzanan elleri kırdı!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın, genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın atv ekranında yayınlanan 10’uncu bölümü sürprizleriyle seyirciyi ekran başına kilitledi.

ATV ekranında yayınlanan dokuz bölümüyle reyting listesinin zirvesinde yer alan ve Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', yeni bölümüyle hayranlarını coşturdu!

Alişar Bey'in kendisine gelen altınların çalınması üzerine çağırdığı Moğol güçleri, uç boyunda ortalığı birbirine kattı. Komutan Balgay ve nökerleri, halka ağır vergiler getirdi ve masumların kanını dökmekten çekinmedi.

Moğolların Söğüt'e gelerek tüm dengeleri alt üst ettiği ve yalnızca Kayıları değil tüm Türkleri tehdit ettiği bu bölümde, zalim Moğol komutanı Balgay'ın karşısına Osman Bey alpleriyle birlikte dikildi.

"NE VAKİT MOĞOL KANI DÖKMEMİŞTİM"

Mazlumların katliamdan kaçtıklarını gören Konur Alp "Nereye kaçarsınız bre. Ölümden kaçmak yakışır mı size?" diye hayretini dile getirdi. "Ya devlet başa, ya kuzgun leşe" diyerek, Türk'ün başsız kalmadığını haykırdı. "Ne vakittir Moğol kanı dökmediydim." diye cenge heveslenen Bamsı da kılıcını kınından çıkardı. Konur Alp "Şenlik var Bamsı beyim, Şenlik" diye karşılık verdi. Bunun üzerine kılıcını çeken Osman Bey "Hay'dır Allah" nidasıyla Moğollara hadlerini bildirmek için atını üzerlerine sürdü.

KILICI BÖĞRÜNE SAPLADI, HEVESİ KURSAĞINDA KALDI!

Kayı bayrağını indirip, yerine Moğol bayrağı asmak isteyen bir askeri görünce, Osman Bey'in kan beynine sıçradı ve belinden pusatını çıkardı. Metrelerce ötedeki askeri hedef alarak fırlattı. Kayı bayrağını değiştirecek gözü dönmüş düşman askerinin böğrüne sapladığı kılıçla onun hevesini kursağında bıraktı.

OSMAN BEY: "BAYRAK TÜRK'ÜN HÜRRİYET NİŞANESİDİR"

Osman Bey, Kayı bayrağını indirmek isteyen Moğol askerinin cezasını kesti ve "Bayrak Türk'ün hürriyet nişanesidir. Dil uzatanın dilini, el uzatanın elini keser atarız! Bu Ertuğrul Gazi Osman sözüdür. Unutmayasın " dedi. Osman Bey'in bu cesaretinden etkilenen Balgay'ın sürpriz hamlesi ise, Osman Bey'i bile şaşırttı.