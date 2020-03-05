Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne! Bamsı ve Dündar Bey karşı karşıya!

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Dündar Bey ve Bamsı'nın karşı karşıya geldiği sahne geceye damga vurdu. Bamsı'nın "Dündar Bey ben bu saçları evladımı şehit verdiğimde ağırttım!" sözü dikkat çekti. İşte o anlar...