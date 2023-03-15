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Kuruluş Osman’da Bala Hatun Frigg’in cezasını işte böyle kesti

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Giriş: 15.03.2023 23:07
‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 118. bölümünde; İnegöl’ün fetih hazırlıkları sürerken öte yanda hatunlar Frigg’in cezasını kesmek için plan yaptılar. Orhan Bey ve Alaeddin Bey’e zarar vermek için yola çıkan Frigg, Bala Hatun’un gazabına uğradı.

Kuruluş Osman'ın 118. bölümünde; Bala, Malhun ve Ayşe Hatunlar, Bengi Hatun'u casusluk etmesi için görevlendirdi.

Bengi Hatun, bu görevi Olof'tan intikam almak için kabul etti. Bengi Hatun, "Osman'ın evlatlarının canını isterim! Kızım Alçiçek'i neden o Aktemur'la evlendiririm sanırsın? Bey olması için evvela Orhan'la Alaeddin'in ölmesi gerek!" diyerek Frigg'i ikna edip oyun kurdu.

Frigg, Türkmen kılığında Yenişehir'e sızıp, Orhan ve Alaeddin'i öldürmek için harekete geçerken, Bala Hatun tarafından köşeye sıkıştırıldı.

Bala Hatun "Eceline kendi ayaklarınla geldin Frigg! Sana demiştim! Gayrı bitti! Öleceksin! Bugün düşen kelleler senin ve adamlarının olacak! Evlatlarıma dokunmayacaktın!" diyerek Frigg'in cezasını tek darbede kesti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 118. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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