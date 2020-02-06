Kuruluş Osman'a damga vuran Yemen sahnesi

ATV ekranlarının çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman 9. yeni bölümüyle ekranlara geldi. 20 Kasım 2019 tarihinde yayın hayatına başlayan Kuruluş Osman yayınlandığı ilk günden itibaren büyük hayran kitlesine ulaştı. Tarih ve kurgu türündeki sevilen dizi Kuruluş Osman 9. bölümüyle de izleyenleri ekran başına kilitledi. İşte Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman'ın 9. bölümüne damga vuran Yemen sahnesi...