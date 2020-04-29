Kuruluş Osman'a damga vuran sözler: Gün gelecek, bu topraklara hilal parıltısı yayılacak
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29.04.2020
Kuruluş Osman dizisinin 19. bölümüne Osman Bey damga vururken, "Osman Bey'in yeni yoldaşı kim?" olacak sorusunun cevabı arandı. Kuruluş Osman'ın 19. bölümüne Osman Bey'in "Gün gelecek, bu topraklara hilal parıltısı yayılacak" sözleri damga vurdu.
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