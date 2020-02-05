Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! "Sefer düştü Gürcistan'a"

Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! "Sefer düştü Gürcistan'a, Bizim ile gelen gelsin. Mert gelsin, namert gelmesin, Kanlı Çay dan geçen gelsin." | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 9. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 9. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz..