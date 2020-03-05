BİZE ULAŞIN
05.03.2020
Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey ve alpleri Balgay'ın adamlarını öldürüyor!
Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölümüne cenk sahnesi damga vurdu. Osman Bey ve alplerinin Balgay'ın adamlarını öldürdüğü sahne büyük beğeni ile izlendi. İşte Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölümüne damga vuran o sahne...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.