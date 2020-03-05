Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey ve alpleri Balgay'ın adamlarını öldürüyor!

Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölümüne cenk sahnesi damga vurdu. Osman Bey ve alplerinin Balgay'ın adamlarını öldürdüğü sahne büyük beğeni ile izlendi. İşte Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölümüne damga vuran o sahne...