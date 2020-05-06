Kuruluş Osman dizisinin 20. bölümünde Abdurrahman Gazi, Osman Bey'e gerçekleri anlatıyor!

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 20. bölümünde Abdurrahman Gazi ve Osman Bey arasındaki konuşma gündeme oturdu. Kuruluş Osman dizisinin 20. bölümünde Abdurrahman Gazi, Osman Bey'e gerçekleri attı. "Doğruyum diyene eğrilik eden çok olur!" sözü dikkat çekti.