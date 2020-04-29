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Kuruluş Osman dizisinde dikkat çeken sahne! Osman Bey Sungurtekin ile buluştu

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29.04.2020
ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 19. bölümünde Osman Bey ve amcası Sungurtekin buluştu. Osman Bey şaşkınlığını “Senelerce seni Moğol cenginde Gündoğdu emmimle öldü bildik” sözleriyle ifade etti.

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 19'uncu bölümü, Osman Bey ve amcası Sungurtekin'in buluşmasına sahne oldu.

Osman Bey, Aksakallılar'ın müjdesini verdiği, yoldaşı olacak Kayı ulusunun amcası Sungur Tekin olduğunu büyük bir sürpriz sonucu öğrendi. Kılık değiştirerek Margarit keşişleriyle birlikte uç bölgesine gelen Sungurtekin, oyunu anlaşılınca esir düşmüştü ancak Osman Bey amcasını kurtardı. Osman Bey şaşkınlığını "Senelerce seni Moğol cenginde Gündoğdu emmimle öldü bildik" sözleriyle ifade etti.

Osman Bey, Sungurtekin'le birlikte Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Bahadır'ın gelişiyle eli güçlenen Dündar Bey, nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun, Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi? Geyhatu'yu arkasına alan Alişar, sancak beyi unvanını kullanıp Osman Bey'i saf dışı bırakabilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 19'un bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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