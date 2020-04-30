Kuruluş Osman dizisinde Alpler, Bala Hatun'u kurtardı
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30.04.2020
Kuruluş Osman'ın 19. bölümünde Bala Hatun ölümle burun buruna geldi. ATV'nin rekortmen dizisinde izleyicinin heyecanla takip ettiği anlarda Alpler, Bala Hatun'u kurtardı. İşte Kuruluş Osman'ın 19. bölümüne damga vuran sahne...
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