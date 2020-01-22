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22.01.2020
Kuruluş Osman 7.yeni bölümde dikkat çeken sahne! ''Senin edeceklerinin nişanesidir''
ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 7.yeni bölümüne Osman Bey'in yaralarını tedavi ettiği sahne damga vurdu. ''Sana edilenler, senin edeceklerinin nişanesidir!'' sözü dikkat çekti. İşte o sahne...
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