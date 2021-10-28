28 Ekim 2021, Perşembe
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Kuruluş Osman 69. bölüm yeni fragman izle
Atv'de büyük ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman'da heyecan zirveye tırmanıyor. ‘Kuruluş Osman’ın 68’inci bölümünde tekfurların birliğini dağıtmak için zekice bir oyun kuran Osman Bey, Papaz Gregor’a Tekfur Rogatus’un asıl yüzünü gösterdi. Programın hemen bitiminden sonra 3 Kasım 2021 tarihinde yayınlanacak Kuruluş Osman'ın 69. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Fragmana Osman Bey'in “Türk’ün huzur bulmadığı hiçbir yerde hiç kimseye huzur yoktur” sözleri damga vurdu. Kuruluş Osman 69. bölüm fragmanını izlemek için tıklayın...