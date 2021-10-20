Kuruluş Osman 67. yeni bölüm | Osman Bey fetihlerin müjdesini verdi

Kuruluş Osman'ın 67. yeni bölümü nefes kesti. ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 67’nci bölümünde tekfurların Papaz Gregor’u ele geçirebilmek için birbirleriyle mücadele etmesinde fırsat gören Osman Bey, otağında Bala Hatun, Malhun Hatun ve Gündüz Bey’le bir araya gelerek gelecek fetihlerin müjdesini verdi.