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Kuruluş Osman 61. bölüm | "Yolumuz intikam yolu dönersek bu cihan bize zindan olsun"

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Giriş: 02.06.2021 22:50
Güncelleme:02.06.2021 22:50
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 61’inci bölümünde, Bamsı Bey’in intikamını almak için yanıp tutuşan Osman Bey, beklediği fırsatı elde edince derhal alplerini topladı. Cenk meydanına çıkmadan evvel alplerine konuşan Osman Bey, intikam yemini etti.

Konya'dan gelen haberle Togay'ın Moğol valisine isyan ettiğini öğrenen Osman Bey, ardından Nikola'nın ve çevre tekfurlarının Togay'a asker desteği verdiği istihbaratını aldı. Bizans-Moğol ittifakının saldırıya hazırlandığının anlaşılması üzerine alplerini toplayan Osman Bey, otağından çıktığında herkesin savaşa hazır olduğunu gördü.

Bamsı Bey'in çifte pusatlarını kuşanmış Cerkutay'a "Bamsı Bey gelemez ama pusatları gelir öyle mi Cerkutay?" diyen Osman Bey, Cerkutay "Oğlu Cerkutay, Bamsı Beyin emanetleriyle intikam alacak beyim!" deyince "O gün bugündür Cerkutay" diye cevap verdi.

Ardından alplerine seslenen Osman Bey, "Alplar! Biz hepimiz Bamsı Bey'in anlattığı destanlarla büyüdük. Biz o destanları evlatlarımıza masal değil, yiğitlere yol göstersin diye belledik… Bamsı Bey'in, Abdurrahman Gazi'nin şerefiyle gönendik. Şimdi bize bu gönenci sunanların yolunda intikam almazsak, işittiklerimiz bize haram olsun. Birlikte cenk meydanlarında koştuğumuz atlar tabutumuz olsun. Yolumuz intikam yolu, döner isek bu cihan bize zindan olsun…"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 61'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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