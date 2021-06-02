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Kuruluş Osman 61. bölüm | Kayı obası Bamsı Bey'e veda etti

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Giriş: 02.06.2021 22:05
Güncelleme:02.06.2021 22:05
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 61’inci bölümünde, Bamsı Bey’in şehit düşmesinin ardından Kayı Obası’nda yas havası vardı. Moğol kampına baskın yapan ancak Togay’ı ele geçiremeyen Osman Bey, obaya döndükten sonra taziyeleri kabul etti. Şeyh Edebalı ve Umur Bey taziye için gelenler arasındaydı. Bamsı Bey'in ardından Osman Bey’in otağındaki buluşmada "Bir yiğit şehit düştüğünde onu gazalarıyla ve cenkleriyle hatırlamak, bu şekilde yad etmek gerekir..." sözleri damga vurdu.
Kuruluş Osman 61. bölüm | Yolumuz intikam yolu dönersek bu cihan bize zindan olsun
Kuruluş Osman 61. bölüm | "Yolumuz intikam yolu dönersek bu cihan bize zindan olsun"
Kuruluş Osman 61. bölüm | Kayı obası Bamsı Bey'e veda etti
Kuruluş Osman 61. bölüm | Kayı obası Bamsı Bey'e veda etti
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