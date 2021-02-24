ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 47. yeni bölümünde Kayı Obası’na dönüşüyle herkesi sevince boğan Şeyh Edebali anlattığı Urfa’nın fethi hikayesi ile herkesi etkiledi. Dergahında dervişler, ahiler ve haremlikte bulunan kadınlardan oluşan dinleyicilerle sohbet eden Şeyh Edebali, Urfa’nın fethiyle ilgili çarpıcı bir kıssa anlattı.

"Ey hıyanetten daha zalim olan merhamet! Merhamet eden zalim mi olurmuş ki! Biz de Baba Tapduk pirimden işittik öğrendik. Anlatayım o vakit kim demiş bu sözü. Rahip Odon! Nerede demiş. Sultan Gıyaseddin şehri Antalya'nın Elmalısı'nda!" diyerek söz başlayan Şeyh Edebali, hikayesine şöyle devam etti:

"Musul atabeyi cennet mekan İmameddin Zengi hazretleri, Urfa'yı Haçlı keferesi Joselin'den alınca, Avrupa kaferesi yekvücut olup ikinci defa bir sefere kalktılar. Şanı yüce Sultan Mesud Anadolu'yu aşıp Urfa'yı Atabeğ Zengi'den geri almayı düşünen Haçlı keferesine elbet yol vermeyecekti. Haçlı ordusunun bir kolunu Eskişehir'de kırdı. Öbür kolu ise Torosları aşıp gitmek niyetinde idi. Geldiler, Toroslar'da, Antalya yaylalarında ordugah kurdular. Haçlı ordusu diyende bilin ki yüz binler ile asker. Ee ne gerek bu kadar askere? Aş gerek, su gerek, ekmek gerek. Gel vakit git vakit ambarı boşalır Haçlının. Ya ne yapacaklar? Elbet ahalinin ekmeğine aşına el uzatacaklar. Ahali dediysem de sayın ki dört hanenin üçü Rum milleti. Hal böyle olunca bizimdir dedikleri Rum ahali bunlardan malını canını kurtarmak için bizim Elmalı yörüklerine sığındılar. Onlarla birlikte Haçlı keferesi üzerine cenge katıldılar. Nihayet teslim oldu Haçlı ordusu. Rivayettir ki aralarından üç bin tanesi aman dilemiş bizim yörüklerden. Aman dileyene vurmak Müslümana yaraşmaz elbet. O üç bin Haçlı askeri Müslüman olup Elmalı'ya yerleşmişler. İşte Elmalı civardaki bir papaz efendi bunun üzerine demiş. Ey hıyanetten daha zalim merhamet. Ya canlar, bu işler böyle. Merhamet. İnsana merhamet. Hayvana merhamet. Karıncadan file, can taşıyan cümle cana merhamet. Kayı sancağı İslam sancağı. Yalınkılıç gelip bu uçlarda fetihler yaptınız. Kılıç yurt alır ama o yurda kök salmak için üstünde altında ne var ise ona merhamet. Merhameti olmayanın dini yoktur demiş erenler…"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 47'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.