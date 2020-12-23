25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 39. yeni bölüm | Ertuğrul Bey vefat etti!

Kuruluş Osman 39. yeni bölüm | Ertuğrul Bey vefat etti!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2020 23:47
Kuruluş Osman'ın 39. yeni bölümünde Ertuğrul Bey vefat etti. Ertuğrul Bey’in vefatı, Kayı Obası’nda derin bir üzüntüye yol açarken, gözyaşları adeta sel olup aktı. Ertuğrul Bey'in son sözleriyse tüyleri diken diken etti. İşte Kuruluş Osman'ın 39. yeni bölümüne damga vuran o sahne...

Hastalığının ilerlediğini fark eden ve ebediyete göçmeden evvel son hazırlıklarını tamamlayan Ertuğrul Bey, veda toyunda ailesi ve Kayı Obası'nın ileri gelenleri ile bir araya geldi. Toyda son nasihatlerini veren Ertuğrul Bey "Bu topraklar, gazilerin kanı ve gayretiyle fethedilmiştir. Gaza kılıcını kuşanıp gayret kemerini takanlar Rabbin müjdesine mazhar olmuştur. O büyük gazilerden geriye Bamsı Beyim ve Abdurrahman Gazim kalmıştır. Onlar benim size vasiyetimdir. Beni saydığınız gibi onları da sayasınız. Evlatlarım, beylerim. Ben Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gazi can emanetini teslim etmek üzereyim! Bunlar benim sizlere son sözlerim ve son nasihatlerim. Kulağınızı açın ve beni eyi dinleyin" diyerek herkesi duygulandırdı.

Ertuğrul Bey veda konuşmasında "Devlet onu meydana getiren halkın tecessüm etmiş iradesi ve rızası demektir. Halkın ırz ve namusunu koruyan, hürriyet ve refah vadeden bir mertebedir. Bir Türk için devlet bunlardan fazla olarak bir fikirdir. O fikir, dinine, diline bakılmaksızın bütün mazlumları, dinine ve diline bakılmaksızın bütün zalimlere karşı korumaktır. Adaletle hükmetmek ve töreyi yaşatmaktır. Mazlumların gözü üzerinizdedir, duaları sizinledir. Siz esareti kabul eder, ister Rum olsun ister Moğol; zalim bir devleti metbu tanırsanız, mazlumların duaları nasıl gerçekleşir? Adalet nasıl hükümferma olur. Töre nasıl yaşatılır? Bedeli ne olursa olsun esaret zincirlerini kırın. Kayıların sancağı Cenabı Hakk'ın izzeti dışında hiçbir kuvvetin karşısında eğilmez, eğilemez. Küfür nerede kuvvet devşirip ordu düzerse, Kayı'nın sancağı ve soylu Alpları karşısında durmalı. Cenab-ı Hakk'ın zafer müjdesine inanmayanlar Hakk'ı inkâr ederler. Önce tertemiz Müslümanlar olun sonra da gaza kılıcını kuşanın. Göreceksiniz zafer sizin olacak" sözleriyle çok değerli mesajlar verdi.

Ertuğrul Bey'in "Ey Kayılar! Benim beyliğimden razı mısınız?" sorusuna herkes "Razıyız" yanıtını verirken, "Ey Kayılar size şimdi varisimi açıklarsam onu da beni saydığınız gibi sayıp her emrine uyacak mısınız?" diyerek yeni beyin işaretini verdi. "Varisim… Gönül rızasıyla yerimi bırakacağım yeni Kayı beyiniz… Gaza ataşını hiç söndürmeyen, Kayı'nın sancağını zaferden zafere taşıyan, esaret ve zincir kabul etmeyen… Kabul etmeyen…" diyen Ertuğrul Bey, sözlerini tamamlayamadan vefat etti.

Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda derin bir üzüntüye yol açarken, gözyaşları adeta sel olup aktı.

Kuruluş Osman 39. yeni bölümde gönüllere dokunan sahne! Osman Beye Kuran-ı Kerim ayetini hatırlattı KURULUŞ OSMAN 39. YENİ BÖLÜMDE GÖNÜLLERE DOKUNAN SAHNE! OSMAN BEY'E KUR'AN-I KERİM AYETİNİ HATIRLATTI
Kuruluş Osman 39. yeni bölüm | Osman Bey, Bala Hatun’a böyle iltifat etti KURULUŞ OSMAN 39. YENİ BÖLÜM | OSMAN BEY, BALA HATUN'A BÖYLE İLTİFAT ETTİ

Kuruluş Osman 40. yeni bölüm fragmanı izle | ''Yeni Kayı Beyi...''
Kuruluş Osman 40. yeni bölüm fragmanı izle | ''Yeni Kayı Beyi...''
Ertuğrul Bey vefat etti!
Ertuğrul Bey vefat etti!
Ertuğrul Bey'in Aksaçlı ziyareti
Ertuğrul Bey'in Aksaçlı ziyareti
Kuruluş Osman 39. yeni bölümde gönüllere dokunan sahne!
Kuruluş Osman 39. yeni bölümde gönüllere dokunan sahne!
Osman Bey'den Bala Hatun'a duygulandıran iltifat!
Osman Bey'den Bala Hatun'a duygulandıran iltifat!
Ertuğrul Bey çatışmaya son verdi
Ertuğrul Bey çatışmaya son verdi
Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı izle!
Yavlak Arslan ve Osman Bey’in ittifakı...
Yavlak Arslan ve Osman Bey’in ittifakı...
Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 37. yeni bölüm | Bala Hatun'un duygu dolu anları
Kuruluş Osman 37. yeni bölüm | Bala Hatun'un duygu dolu anları
Kulucahisar'da ezan sesi! Kuruluş Osman'da kalpleri titreten sahne
Kulucahisar'da ezan sesi! Kuruluş Osman'da kalpleri titreten sahne
Daha Fazla Video Göster