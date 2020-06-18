Kuruluş Osman 26. yeni bölüm | Ölümden korkmayan Osman, ölülerle savaşacak!

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kuruluş Osman 26. yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kuruluş Osman'ın 26.yeni bölümünde ''Ölümden korkmayan Osman, ölülerle savaşacak!'' sözü dikkat çekti. Kuruluş Osman 26. yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de...