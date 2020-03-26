Kuruluş Osman 16. yeni bölüm | Zöhre Hatun'un itirafı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 16. yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kuruluş Osman'ın 16. yeni bölümüne Zöhre Hatun'un itirafı damga vurdu. Kuruluş Osman 16. yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de...