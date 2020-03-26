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Kuruluş Osman 16. yeni bölüm | Babamın emanetlerini geri alacağız!
Kuruluş Osman'ın 16. yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kuruluş Osman'ın 16. yeni bölümünde "Bu hainin kim olduğunu bulacağız!" sözü dikkat çekti. Kuruluş Osman 16.yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de...
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