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12.03.2020

Kuruluş Osman 14.yeni bölüm | Samsa Osman Bey ile barıştı

#TürkOlmak etiketi ile atv ekranlarına gelen 'Kuruluş Osman'ın 14'üncü bölümü Osman Bey ve Samsa Çavuş arasındaki buzların eridiği sahne ile büyük ilgi gördü. Dizinin bu haftaki 14'üncü bölümünde Moğollar'a savaş açan Samsa Bey, alpleriyle birlikte Moğol kuvvetleri tarafından kuşatılmışken yetişen Osman Bey, Samsa Çavuş'u kurtardı! Kuruluş Osman'ın 14.yeni bölümüne ait özel videolar ahaber.com.tr'de...

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